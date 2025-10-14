18 DE OCTUBRE | PLANETARIO MÓVIL EN LA PLAZA DE SAN JUSTO

Este sábado, la plaza se llenará de magia, aprendizaje y diversión con la llegada del Planetario Móvil.

Una experiencia única para disfrutar en familia, especialmente con mamá, en su mes

Funciones imperdibles:

Dinosaurios: 15:00 horas

Aventura Submarina: 15:45 horas

Viajeros del Universo: 16:30 horas

Dinosaurios: 17:15 horas

Aventura Submarina: 18:00 horas

Plaza San Justo

Capacidad limitada: 90 personas por función

Entrega de Ticket de martes a viernes, de 08:00 a 11:00 hs, en la Oficina de Desarrollo Social.

Vení a vivir un momento diferente, viajar por el espacio, descubrir los misterios del océano y encontrarte cara a cara con los dinosaurios

Venta de productos a beneficio de la E.E.T. N° 7 Anexo F.P.

Comparte esto: Twitter

Facebook

