Octubre Rosa | Mes de concientización sobre el cáncer de mama

En el marco de Octubre Rosa, se realizó una clase abierta de Ritmos Latinos, Bachata, Urbano, entre otros, promoviendo la importancia de la actividad física para el bienestar integral.

Una jornada llena de movimiento, energía y consciencia, donde bailar también fue una forma de sumarse a la lucha y apoyar la detección temprana del cáncer de mama.

Prevenir salva vidas. Realizá tu control anual

Comparte esto: Twitter

Facebook

