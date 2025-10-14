Continúa la Muestra de Arte Francés en el Museo de la Estación Caseros

Este sábado 18 de octubre de 16:00 a 18:00 horas en el Museo de la Estación Caseros continuará la Muestra de Arte Francés “Vida en Cuadros” de Rocío Fleitas.

Esta exposición dió inicio el pasado fin de semana y consta de cuadros con técnica a base de fotografías que logran una textura 3D, incluyendo detalles de luces led y apliques de espejos.

La muestra es autoría de Rocío Fleitas, profesora a cargo del Taller Municipal de Arte Francés que se dicta martes y viernes de 16 a 18 horas en la ex Terminal.

Durante la semana también se puede visitar de martes a viernes de 8 a 12 horas.

