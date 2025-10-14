Caseros: Caminata y charla por el “Mes de concientización sobre el cáncer de mama”

Este viernes 17 de octubre a las 9:00 horas en el Centro Cultural “Margarita Thea” se realizará la Caminata “Octubre Rosa” con motivo del “Mes de Concientización sobre el cáncer de mama”.

Luego de la actividad física, profesionales del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Caseros brindarán una Charla Informativa respecto de la importancia de la concientización y prevención del cáncer de mama.

Se invita a toda la comunidad a sumarse con una prenda rosa y ropa cómoda para participar de la caminata a cargo de la Prof. Jaqui Stapich, y luego a compartir el encuentro con los profesionales.

Organiza: CAPS Caseros – Acompaña: Municipalidad de Caseros.

CAPS ROSA

A fin de crear conciencia y sensibilización en este “Mes de Concientización sobre el cáncer de mama”, el frente del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Caseros se ilumina de Rosa.

