Joven modelo uruguayense se consagró en certamen internacional Miss Caribe Universo, en Punta Cana

ARGENTINA BRILLÓ EN EL CARIBE

Desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos, nuestra representante Mariel Wetzel se consagró Primera Finalista del certamen internacional Miss Caribe Universo, realizado en Punta Cana, República Dominicana, del 7 al 11 de octubre de 2025.

Además, Mariel obtuvo la mención especial de Miss Amistad, un reconocimiento que resalta su calidez, compromiso y actitud positiva durante toda la competencia.

Su participación reflejó el fruto del esfuerzo, la constancia, la disciplina y el compromiso con los valores que promueve Miss Caribe Universo. Mariel llevó con orgullo la bandera argentina, destacándose no solo por su presencia y elegancia, sino también por su autenticidad, humildad y dedicación.

Por otro lado, Evelina Kinderneche y Marcos Duré, Directores Nacionales de Miss Caribe Universo Argentina y también directores de la Academia Madelina Models, fueron destacados con la mención a la Mejor Organización Nacional, reconocimiento que premia su esfuerzo, dedicación y profesionalismo en la representación de nuestro país.

Comparte esto: Twitter

Facebook

