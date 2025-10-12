Colón: Detuvieron a sujeto que tenía pedido de captura

Génesis24 pudo saber que en horas de la tarde, personal policial de Jefatura Departamental Colón logró concretar la Detención de un individuo que era buscado en el marco de una causa judicial por el Delito de Robo, en virtud de la cual ya se habrían realizado procedimientos en la jornada anterior.

El operativo se desarrolló en inmediaciones de Calles Cantón de Valais y Río Iguazú, donde los efectivos lograron identificar y aprehender al sujeto, quien registraba un Pedido de Detención vigente.

Cabe recordar, que la investigación se originó a partir de una denuncia por la sustracción de elementos desde el interior de una embarcación, lo que derivó en allanamientos con resultados positivos y la aprehensión de otra persona por presunta Tenencia de Estupefacientes con fines de comercialización.

El detenido fue alojado en Sede Policial, quedando a disposición del Juzgado de Garantías interviniente.

