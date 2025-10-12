Autovía Artigas: Choque entre auto con siete ocupantes y un camión dejó varios lesionados. Una mujer sufrió heridas graves

Un auto con siete ocupantes, entre ellos cuatro menores, colisionó con un camión cargado con cebollas en la Ruta Nacional 14. Una mujer sufrió una fractura de clavícula y el resto de los ocupantes resultaron con heridas más leves.
Un grave accidente de tránsito ocurrió alrededor de las 20:40 de este sábado sobre el kilómetro 53 de la Ruta Nacional Nº 14, a la altura de Gualeguaychú. El siniestro involucró a un automóvil Renault Clio y a un camión Scania G380 con acoplado, cargado con cebollas, que circulaba en sentido norte-sur.
Personal de la Comisaría Séptima, comisionado por el Comando Radioeléctrico, acudió al lugar tras ser alertado de la colisión. Al llegar, los efectivos constataron que el camión, perteneciente a una empresa de Comandante Andresito, Misiones, se encontraba detenido sobre la banquina oeste, mientras que el vehículo de menor porte había quedado sobre el carril rápido.
Siete ocupantes trasladados al hospital
De acuerdo a la información brindada por la Policía, los siete ocupantes del Renault Clio, todos oriundos de Gualeguaychú, fueron asistidos por personal médico y trasladados al hospital local.
Una mujer de 24 años fue diagnosticada con fractura de clavícula, mientras que el conductor, de 42 años, y los cuatro menores de 10, 11, 4 y 2 años, junto con una acompañante de 28 años, sufrieron lesiones leves. Se indicó que el grupo familiar se dirigía hacia la localidad de Perdices al momento del siniestro.
El camionero dio negativo en alcoholemia
Por su parte, el conductor del camión, un joven de 27 años, y su acompañante, de 51, ambos domiciliados en Misiones, resultaron ilesos. Según manifestaron a las autoridades, se dirigían desde Misiones hacia el Mercado Central de Buenos Aires, transportando la carga de cebollas.
A ambos se les tomó declaración y al chofer se le realizó el test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo. Personal de Gendarmería Nacional y Bomberos Voluntarios colaboró en la asistencia y señalización del tránsito mientras se retiraban los vehículos involucrados.
Investigación y tránsito asistido
Las causas del siniestro son materia de investigación, aunque se presume que uno de los vehículos habría intentado realizar una maniobra indebida sobre la calzada húmeda debido a las condiciones climáticas del momento.
El tránsito en la Ruta Nacional 14 se mantuvo asistido durante más de una hora, hasta que se logró liberar completamente la traza. Elonce