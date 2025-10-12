Colón: Múltiples allanamientos por Narcomenudeo culminó con secuestro de droga y elementos de interés. Hubo seis detenidos

De acuerdo a lo que Génesis24 pudo saber, en la noche de este sábado personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Colón, junto al Grupo Especial y con la colaboración de las Jefaturas Departamentales Nogoyá, Villaguay y Tala, llevaron adelante un importante operativo en el marco de una causa por presunta Infracción a la Ley Nacional Nº 23.737 de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes.

En total se realizaron cuatro allanamientos simultáneos en distintos sectores de la ciudad, diligenciados bajo orden judicial y supervisados por la Unidad Fiscal de Colón, con intervención del Juzgado de Garantías.

Como resultado de los procedimientos, se logró el Secuestro de diversas sustancias estupefacientes, incluyendo Cocaína y Marihuana, además de plantines de Cannabis Sativa, dinero en efectivo, Armas de Fuego, Balanzas de precisión, Teléfonos Celulares, Electrodomésticos, un Vehículo y una Motocicleta, entre otros elementos de interés para la causa.

Varios de estos objetos están relacionados directamente con actividades de comercialización de estupefacientes, y otros podrían haber sido adquiridos con el dinero obtenido con dicha actividad ilegal.

Asimismo, se procedió a la Detención de seis personas mayores de edad, quienes fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente, quedando alojadas en Dependencias Policiales.

