Colón: Detuvieron a sujeto relacionado a varios hechos delictivos

Según pudo saber Génesis24, en la jornada de este sábado, efectivos de la Sección Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental Colón, llevaron adelante un procedimiento en el Barrio San Francisco, que culminó con el Arresto de un individuo por disposición de la Fiscalía en turno.

La medida fue adoptada tras la denuncia por el Hurto de una Garrafa de 10 Kg desde una vivienda situada en Barrio San Gabriel, en la que se señaló como presunto autor a un familiar de la damnificada.

Asimismo, las tareas investigativas permitieron vincular al mismo sujeto con otro hecho ocurrido horas antes, relacionado con la sustracción de una batería desde el interior de un vehículo estacionado en la vía pública.

Reunidos los elementos probatorios y bajo directivas de la autoridad judicial interviniente, el individuo fue arrestado y alojado en Sede Policial, quedando a disposición de la Justicia.

Cabe señalar que, en el marco de la misma investigación, personal de esta Jefatura logró localizar la Garrafa sustraída, la cual fue recuperada y secuestrada formalmente en poder de un empleado comercial dedicado al rubro de venta de gas. Posteriormente, y conforme lo dispuesto por la Magistratura actuante, el elemento fue restituido a su propietaria.

Comparte esto: Twitter

Facebook

