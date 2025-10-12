Concepción del Uruguay: Principio de incendio en frigorífico Fepasa

De acuerdo a lo confirmado a Génesis24, esta mañana siendo las 07:30 horas aproximadamente, personal de Bomberos de la ciudad fue alertado sobre un principio de incendio en el frigorífico Fepasa.

Tras ello, salió de inmediato móvil 28 (unidad de primera intervención) con dotación y al arribo se realizó perímetro de seguridad.

El personal de la planta cumpliendo el rol de emergencia, indicó al personal de Bomberos Voluntarios el sector de la intervención.

Se observó que se trataba de uno de los motores de la cinta transportadora.

Rápidamente los Bomberos Voluntarios comenzaron a trabajar, logrando controlar el incendio sin propagación.

