Dpto. Colón: Detuvieron a una mujer por provocar daños en vehículos

Según pudo saber Génesis24, en horas de la madrugada, personal de la Comisaría San José, dependiente de la Jefatura Departamental Colón, intervino en un incidente ocurrido en las inmediaciones de un local nocturno ubicado sobre Ruta Ex 26, al kilómetro 3.

La intervención se originó a partir de un llamado recibido en la Dependencia, que alertaba sobre una persona reducida por empleados del lugar, tras ser sorprendida ocasionando daños a vehículos estacionados.

Al arribo del personal policial, se constató que dos mujeres mantenían reducida a una tercera, quien se encontraba visiblemente alterada y agresiva. Una de las empleadas manifestó que intentaron calmarla sin éxito, debiendo intervenir ante los reiterados intentos de agresión física por parte de la misma.

La persona fue identificada y puesta a disposición de la Fiscalía en turno, quien dispuso su Aprehensión en Flagrancia por el Delito de Daños, quedando alojada en Sede Policial a disposición de la justicia.

Comparte esto: Twitter

Facebook

