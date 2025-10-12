Autovía Artigas: Se incendió una camioneta en plena ruta

No hubo personas heridas, pero sí destrucción total del vehículo.

Esta madrugada, cerca de las 5.20 se declaró un incendio de un vehículo que circulaba por la ruta nacional 14 sobre el kilómetro 77.5 de la autovía.

Se trató de una camioneta Honda CRV que sufrió pérdidas totales, pero afortunadamente no se registraron heridos entre los ocupantes. La camioneta era conducida por su propietario de 38 años, con domicilio en nuestra ciudad.

Según le relató a los agentes de la Comisaría Séptima, cuando bajó la velocidad para ingresar al campo donde trabaja, avanzó el humo dentro de la cabina, detuvo la marcha y estacionó en la banquina. De inmediato la camioneta se prendió fuego, sin poder hacer nada para evitarlo.

Al lugar, para sofocar las llamas, se desplazó una unidad del cuerpo de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú, confirmaron desde el cuartel.

Por otra parte, también se produjo el incendo de una Ford EcoSport, en la ruta nacional 14 km 31, mano Buenos Aires a Gualeguaychú.

El vehículo era conducido por un hombre de 61 años, domiciliado Almirante Brown, provincia de Buenos Aires que por suerte no resultó herido.

Intervinieron Bomberos Voluntarios de Ceibas y la Caminera de Gualeguaychú. R2820