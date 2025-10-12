Autovía Artigas: Cinco heridos tras nuevo choque en horas de la noche

Cinco personas resultaron heridas en un grave accidente ocurrido esta noche en la ruta Nacional 14, a la altura el kilómetro 53.

El hecho se produjo cerca de las 20,30, cuando un automóvil en el que se trasladaban cinco personas impactó la parte trasera de un camión que transportaba una carga de cebollas.

Los vehículos circulaban en la misma dirección (Norte-Sur) hacia Buenos Aires.

Fuentes oficiales confirmaron que las cinco personas fueron trasladadas al Hospital Centenario donde recibían atención. Dos son adultos y tres menores, ninguno revestiría gravedad.

Efectivos policiales y dotaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar, asistiendo a los accidentados y al tránsito sobre la ruta. R2820