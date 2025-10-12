Los contadores de Entre Ríos marcan la cancha ante la irrupción de la Inteligencia Artificial en la profesión

Frente a la polémica nacional por el lanzamiento del «primer contador IA del mundo», el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos alzó su voz: aclaró que no se opone a la innovación, pero subrayó que las nuevas herramientas deben estar bajo «estricto control ético, técnico y legal» para garantizar la seguridad impositiva y jurídica que solo el profesional puede ofrecer. Capacitación y resguardo del matriculado en el centro de su agenda.

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (Cpceer) se manifestó respecto de la inclusión de nuevas tecnologías de Inteligencia Artificial en servicios de contaduría, luego de la polémica generada a nivel nacional por el lanzamiento de una aplicación que promete convertirse en «el primer contador IA del mundo».

Desde el Consejo Directivo la Entidad, que nuclea a los profesionales matriculados de la provincia, la postura es clara: «Las Instituciones deben incluir los avances e innovaciones en su agenda de trabajo sin perder de vista la responsabilidad indelegable y la seguridad impositiva y jurídica de las tareas que recaen exclusivamente sobre el profesional”.

“No se trata de oponerse a herramientas que puedan optimizar el servicio, sino de garantizar que éstas sean empleadas bajo un estricto control ético, técnico y legal», enfatizaron.

En ese sentido, destacaron la importancia de «comprender los nuevos paradigmas profesionales de la actualidad y hacer frente a la necesidad de capacitar a nuestros matriculados para garantizarles el resguardo de su fuente de trabajo y asegurar el respaldo profesional y responsable en cada uno de sus servicios».

Asimismo, remarcaron la importancia del marco institucional que otorga el Consejo Profesional a sus profesionales y las «diferentes propuestas de capacitación que se vienen generando para dotar de mayores recursos a los matriculados y agregar valor a sus tareas». En este sentido comentan que el Congreso Nacional de este año realizado en septiembre fue centrado principalmente en esta temática.

La polémica por el «primer contador IA»

Esta semana, el lanzamiento de la aplicación «Lannis» motivó repercusiones en distintos sectores de la sociedad y de entidades de colegiados de diferentes puntos del país.

Incluso, hubo un requerimiento que pidió interrumpir sus operaciones al considerar que vulneraba incumbencias exclusivas de sus profesionales matriculados. (APF)