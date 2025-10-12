VIDEOS: así fue la sorprendente caída de granizo de este sábado por la tarde en Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó y extendió este sábado por la tarde su alerta por tormentas fuertes, lluvias abundantes y posible caída de granizo para este fin de semana en Entre Ríos.

El organismo nacional había emitido pasadas las 17 un aviso a muy corto plazo para departamentos como Victoria, donde cayó una importante cantidad de agua y granizo. Pero el fenómeno se adelantó en Paraná, donde la pedrada sorprendió a quienes estaban realizando actividades al aire libre y corrieron a ponerse a resguardo.

Además, el SMN expandió la zona bajo alerta amarillo para la noche de este sábado, que ahora alcanza a los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Gualeguay, Victoria, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay.

Alerta para todo el fin de semana

El alerta indica que estas áreas serán afectadas por “tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser localmente superiores”.

El mismo alerta rige para Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador para la madrugada del domingo.

El viento procedente del sur a fuerte intensidad traerá un descenso de las temperaturas, que entre este viernes y sábado alcanzaron registros veraniegos por encima de los 32º de máxima. Para el domingo se anuncian temperaturas mínimas en torno a los 12º en promedio en la provncia y máximas apenas encima de los 20º. Ahora