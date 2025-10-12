Denuncian fumigación ilegal con una derivado de glifosato en plena ciudad entrerriana

Un vecino aplicaba agroquímicos en López y Planes al 400, de Gualeguaychú, dentro de un terrero y la vereda. Fue interceptado por agentes municipales y la Policía.

Vecinos de la zona de López y Planes al 400 denunciaron este sábado por la tarde una fumigación irregular con agroquímicos en un terreno del barrio.

Aparentemente, el responsable utilizaba Randal, un herbicida a base de glifosato cuya venta y aplicación está restringida en la ciudad.

Ante la situación de peligro, los vecinos lindantes no dudaron en alertar a las autoridades. Al lugar acudió personal policial y también intervino la Dirección de Veterinaria municipal, quienes constataron el uso del producto prohibido.

Las autoridades advirtieron al vecino que no podía realizar esa tarea en zona urbana y lo intimaron a detener de inmediato la acción de fumigación porque el producto a lo largo del tiempo puede afectar la salud.

A pesar de tener una actitud negativa al principio, el denunciado asumió su error y admitió que «se equivocó» ante las autoridades y desistió de la tarea.

Un antecedente clave en Gualeguaychú

Cabe recordar que Gualeguaychú fue pionera en la región al prohibir el uso de glifosato en el ejido urbano, una medida adoptada hace años para proteger la salud de la población y el medio ambiente.

Existía una ordenanza municipal que prohibñia expresamente la venta, tenencia y aplicación de este tipo de agroquímicos en zonas pobladas, debido a los riesgos que representan para la salud humana, los animales domésticos y el ecosistema urbano.

La aplicación de herbicidas como el glifosato en áreas residenciales puede generar problemas respiratorios, alergias y otros efectos sobre la salud de quienes se exponen a estos productos químicos. Por eso, la normativa local era estricta y contempla sanciones para quienes incumplan. R2820