Crece la preocupación por un entrerriano desaparecido: hallaron su vehículo incendiado

La Dirección General de Delitos Urbanos (DGDU) de San Salvador emitió un pedido de localización para dar con el paradero de Martín Sebastián Palacios, de 49 años, quien permanece desaparecido desde la medianoche del miércoles 8 de octubre.

Según informaron las autoridades, Palacios se desplazaba en un Toyota Corolla blanco con techo negro, dominio AH083RB, y trabajaba realizando traslados de personal ejecutivo. El hombre había salido desde Buenos Aires con destino a la terminal de ómnibus de Concordia, donde debía recoger a un pasajero, pero nunca llegó a destino ni volvió a comunicarse con su entorno.

En las últimas horas, fuentes policiales confirmaron que el vehículo de Palacios fue hallado incendiado, como resultado de los operativos de búsqueda e investigación que lleva adelante la Policía de Entre Ríos.

El hallazgo del auto completamente quemado refuerza la preocupación por el paradero del hombre, mientras la Fiscalía en turno, a cargo de la Dra. Montangie, continúa coordinando las tareas de rastrillaje y análisis pericial. Ahora