Concepción del Uruguay: Incautan moto que tenía pedido de secuestro

Según pudo saber Génesis24, en la madrugada de hoy, personal de la Comisaría Tercera logró interceptar y secuestrar una motocicleta cuyo motor presentaba un pedido de captura vigente.

El procedimiento se inició cuando efectivos que patrullaban la calle Víctor Rodríguez observaron un motovehículo circulando sin luces que ingresaba desde Granillo Posse en dirección Este. Los uniformados le dieron alcance en la intersección con Villaflor.

El conductor del rodado fue identificado por las autoridades como un hombre de 31 años, quien, al momento de la identificación, no poseía documentación personal ni del vehículo. Se trataba de una motocicleta marca Yamaha, la cual circulaba sin plásticos y sin dominio visible.

Al realizar la verificación de la numeración, se comprobó la irregularidad: el motor de la unidad registraba un pedido de secuestro emitido el 9 de junio de 2024. Por su parte, el cuadro del vehículo, aunque de la misma marca, correspondía a otra motocicleta que no presentaba novedades.

Por disposición del Fiscal Auxiliar en turno, se procedió al secuestro del rodado y al traslado del conductor para la correcta identificación y las diligencias correspondientes.

