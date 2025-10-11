Concepción del Uruguay: Colisión entre moto y auto dejó una mujer lesionada

Según pudo saber Génesis24, un siniestro vial de carácter leve tuvo lugar en la noche de ayer en el cruce de Avenida Paysandú y Alberdi, minutos antes de la medianoche.

Personal policial fue comisionado al lugar por un accidente que involucró a un motovehículo Yamaha YBR 125 y un automóvil Chevrolet Corsa.

La motocicleta era conducida por un hombre de 27 años, quien estaba acompañado por una mujer. El automóvil, por su parte, era manejado por un joven de 23 años.

Como resultado del impacto, la acompañante del motovehículo fue trasladada al nosocomio local a bordo de una ambulancia.

Posteriormente, con la intervención de la Sección Judiciales y el médico policial, se confirmó que las lesiones sufridas por la mujer son, afortunadamente, de carácter leve. Se llevan a cabo las actuaciones de rigor para establecer las circunstancias del choque.

