Detenido por exhibiciones obscenas en hospital entrerriano

Un hombre fue detenido esta mañana en el Hospital Castilla Mira, de Viale, por exhibiciones obscenas tras ingresar sin autorización y agredir a las enfermeras.
En la mañana de este jueves, personal de la Comisaría de Viale recibió un llamado de urgencia desde el Hospital Castilla Mira. La Jefa de Enfermería informó a las autoridades que un hombre había ingresado sin autorización al área de internación y se encontraba en un estado “alterado”. Las enfermeras solicitaron en reiteradas ocasiones que el sujeto abandonara el lugar, pero este hizo caso omiso, mostrando un comportamiento agresivo.
Ante la situación, los funcionarios policiales llegaron al hospital y procedieron a demorar al hombre.
Detención y causa judicial
El fiscal interviniente, una vez informado de los detalles del suceso, dispuso la detención del hombre y su alojamiento en la Alcaidía de Tribunales. La acusación formal en su contra es por exhibiciones obscenas. Elonce