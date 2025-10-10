Pronostican fin de semana con lluvias, descenso de temperatura y variabilidad climática en Entre Ríos

En la última intervención del meteorólogo Sergio Jalfin en el programa “Moviendo el avispero” que se emite por Elonce Radio & Stream FM 98.7, se anticiparon cambios climáticos significativos para el fin de semana, con lluvias y un notable descenso de la temperatura, que afectará a toda la provincia de Entre Ríos.

Según explicó, un sistema de baja presión se formará en las próximas horas, provocando lluvias a partir del sábado por la noche, especialmente en la madrugada del domingo, y un descenso brusco de las temperaturas.

Pronóstico para el fin de semana

De acuerdo con las predicciones de Jalfin, la jornada del viernes se caracterizará por un clima cálido, con máximas cercanas a los 30°C en gran parte de la provincia.

Sin embargo, el sábado también será caluroso, con temperaturas entre 29°C y 30°C, pero la situación cambiará por la llegada de un frente frío hacia la noche. Este fenómeno provocará lluvias intensas, con ráfagas de viento provenientes del sudoeste, que traerán consigo una caída abrupta en los valores térmicos.

«El domingo vamos a tener una jornada mucho más fresca, con una mínima que rondará los 12°C y una máxima de 22°C», detalló Jalfin a Elonce, y añadió que esta variabilidad térmica será la constante hasta fin de mes. Según el especialista, la primavera se caracteriza por la alternancia entre días cálidos y fríos, algo habitual para esta época del año.

El anticiclón y la llegada de un ciclón

El meteorólogo también abordó el fenómeno atmosférico que está influyendo en el clima de la región: la formación de un sistema de baja presión, conocido popularmente como ciclón. Este sistema afectará especialmente a la zona sur del litoral, incluida Entre Ríos, generando un fuerte descenso de las temperaturas, además de lluvias y vientos intensos.

“Este fenómeno está vinculado a un paso de frentes fríos que van atravesando el país, lo que está provocando este clima tan cambiante. Lo que se nos viene es una inestabilidad importante para el sábado y domingo, con vientos del sudoeste y sur, que van a ser muy fuertes y traerán ráfagas de más de 90 km/h”, afirmó Jalfin.

Posible aparición de heladas tardías

En cuanto a los pronósticos a largo plazo, Jalfin destacó que, aunque no se esperan mínimas inferiores a los 5°C en los próximos días, no se puede descartar la posibilidad de heladas tardías a medida que avance octubre. La influencia de los frentes fríos seguirá siendo fuerte, y podría generar condiciones de inestabilidad y descensos bruscos de temperatura en las próximas semanas.

Lo que se espera para la próxima semana

El clima en la región seguirá siendo variable, con un clima cálido a principios de la semana y un descenso considerable de temperatura hacia el fin de semana. «Este tipo de variabilidad es normal en la primavera, y aunque ya hemos tenido días calurosos, aún quedan varias jornadas frescas por delante», comentó el experto a Elonce.

Además, añadió que los productores agropecuarios deben estar atentos a estas fluctuaciones, especialmente a las precipitaciones que se esperan para los próximos días.

A pesar de las dificultades que el clima puede traer para algunos sectores, como la agricultura y la producción hortícola, Jalfin destacó que esta es una época del año esperada por quienes trabajan la tierra, aunque siempre con la incertidumbre de las condiciones climáticas.

El impacto de las tormentas severas

Jalfin también reflexionó sobre el temporal que afectó a la región la semana pasada, con vientos de hasta 150 km/h en algunas localidades de Entre Ríos, como Concepción del Uruguay, y en varias ciudades de Uruguay. «Este tipo de tormentas severas se producen cuando se combinan condiciones de aire cálido y húmedo con un frente frío muy intenso, lo que provoca vientos y lluvias fuertes», explicó.

Preparados para los altibajos climáticos

En resumen, el clima para el fin de semana en Entre Ríos estará marcado por un fuerte descenso de temperatura, lluvias y tormentas.

La variabilidad de la temperatura continuará siendo una constante, y si bien el calor prevalecerá durante los primeros días, el clima se enfriará con la llegada de nuevos frentes fríos.

Los cambios bruscos de temperatura y la formación de ciclones seguirán siendo parte de la normalidad de esta temporada primaveral, por lo que tanto los residentes como los productores deben estar preparados para los altibajos climáticos.

Elonce