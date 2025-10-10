Concepción del Uruguay: Mujer lesionada tras colisión entre moto y camioneta

Según pudo saber Génesis24, un siniestro vial ocurrió en la tarde de este jueves, siendo las 14:10, en la esquina de las calles Posadas y Carosini, que involucró a una motocicleta y una camioneta. Uniformados del Comando Radioeléctrico intervinieron en el lugar del accidente.

Los vehículos involucrados fueron un motovehículo de marca Gilera Smash y una camioneta Volkswagen Amarok. La conductora de la motocicleta fue identificada y asistida en el sitio por personal de emergencias.

Debido al impacto, la motociclista, una mujer, fue trasladada en ambulancia al nosocomio local para recibir atención médica. Tras la revisión, se le diagnosticaron lesiones de carácter leve.

En cuanto al conductor del vehículo de mayor porte, un hombre de 57 años, este permaneció en el lugar del siniestro, colaborando con las diligencias policiales.

Intervino en el procedimiento el Oficial de Sección de Judiciales y se contó con la presencia de Médica Policial.

