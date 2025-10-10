Concepción del Uruguay: Colisión entre camioneta y bicicleta dejó un niño lesionado

Según pudo saber Génesis24, un siniestro vial de carácter leve tuvo lugar este jueves a las 13:00, en la esquina de Ugarteche e Ituzaingó, con la intervención de menores. Personal del Comando Radioeléctrico acudió al lugar tras ser alertado de una colisión entre una camioneta y una bicicleta.

El vehículo involucrado fue una VW Amarok, conducida por un ciudadano mayor de edad. La bicicleta era guiada por un menor de 9 años acompañado de su hermano de 12.

Según manifestó el conductor de la camioneta refirió haber impactado accidentalmente con el menor ciclista.

Tras la colisión, se verificó que el niño de 9 años presentaba lesiones leves, siendo asistido en el lugar por una ambulancia de emergencias; afortunadamente, no requirió traslado a un centro de salud.

Al constatar que los menores se encontraban sin un adulto responsable al momento del incidente, se dio intervención a la Comisaría de Minoridad. La dependencia dispuso el traslado preventivo de los niños. Posteriormente fue localizada su madre y se les entrego a los mismos.

