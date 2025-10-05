Concepción del Uruguay: Joven sorprendido a bordo de moto robada se dio a la fuga y terminó chocando contra un auto

Según pudo saber Génesis24, un joven de 18 años fue interceptado en la madrugada de hoy, luego de intentar huir del personal policial.

El hecho comenzó alrededor de las 02:00 horas, cuando personal policial que patrullaba Bulevar Yrigoyen observó a un motociclista a bordo de una moto 110cc. Al notar la presencia del móvil policial, el individuo acelero el rodado, intentando huir, por lo que se le indica que se detenga, quien no acata lo solicitado.

En su huida, al llegar a la intersección de Don Bosco y Bulevar Mosconi, el motociclista colisionó con un vehículo Chevrolet Classic, conducido por un hombre de 61 años.

Tras el impacto, el joven de 18 años abandonó la motocicleta y continuó su huida a pie, siendo alcanzado por la policía a unos 50 metros del lugar.

Al verificar el rodado abandonado, se constató que el motor presentaba la numeración adulterada y registraba un pedido de secuestro emitido por Comisaría Segunda con fecha del 24 de junio de 2025.

