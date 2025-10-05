Autovía Artigas: Conductor se descompensó y terminó despistando

Sobre el mediodía de este domingo, minutos pasados las 12 horas, se produjo un siniestro vial en la Autovía 14, Km 342.

En dicho lugar se constata el despiste de un vehículo sobre la banquina este del carril Sur-Norte, siendo una camioneta marca Toyota, modelo Hilux, dominio colocado conducido por un hombre de 48 años, domiciliado en Colonia San Andrés, Departamento Monte Caseros (Corrientes).

El propio conductor relata que transitaba por la ruta y sufre una hipotensión o presión arterial baja ocasionando que pierda el control del rodado.

Interviene personal del Puesto Caminero Paso Cerrito y se da intervención a una ambulancia, quien trasladó al involucrados al nosocomio local.

