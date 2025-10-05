Concepción del Uruguay: Recuperan equipo celular denunciado como robado

Según pudo saber Génesis24, la División Investigaciones de la Jefatura Deptal. Uruguay logró recuperar en la madrugada de hoy, un teléfono celular iPhone 13 que había sido robado dias pasados.

El hecho se produjo a las 03:00 horas, cuando personal de investigaciones realizaba una recorrida preventiva por las calles Erausquin y Santa Teresita. Los efectivos observaron a un hombre, quien al observar al personal, el sujeto arrojó un objeto y emprendió una rápida fuga a pie hacia una zona de descampado.

Los efectivos lograron asegurar el objeto arrojado, constatando que se trataba de un iPhone 13 de color blanco/rosa, sin funda y en excelente estado. Las características coincidían plenamente con un teléfono denunciado como robados días atrás.

La Fiscalía Auxiliar en turno fue informada del procedimiento, y el equipo fue secuestrado con la intervención de la Policía Científica. Se coordinó la inmediata restitución del teléfono a su propietaria, dando un rápido cierre a la investigación.

