Reportaron voladuras de techos y árboles y postes caídos tras temporal en Concepción del Uruguay

En menos de cuatro horas cayeron casi 40 milímetros de lluvia y se registraron ráfagas de viento que provocaron voladuras de techos, árboles caídos y cortes de energía. Ema Noir, líder de Ke Personajes, fue uno de los vecinos afectados por el temporal.
Concepción del Uruguay fue una de las localidades más afectadas por el temporal que azotó la región durante la madrugada de este domingo. En menos de cuatro horas, la ciudad registró casi 40 milímetros de lluvia acompañados por fuertes ráfagas de viento que generaron importantes daños materiales y complicaciones en distintos barrios.
Tal como estaba previsto por los pronósticos meteorológicos, las lluvias llegaron durante la madrugada y se extendieron hasta primeras horas del domingo. En algunos sectores se reportó también caída de granizo, lo que agravó la situación en viviendas y calles con anegamientos.
Daños en distintos barrios
Vecinos informaron a medios locales sobre calles anegadas, carteles destruidos, voladuras de techos, árboles derribados y cortes del suministro eléctrico. En el Boulevard Yrigoyen al 500, un poste del tendido eléctrico cayó al suelo, afectando el servicio en esa zona y generando riesgo para los transeúntes.
En el Barrio Hipódromo, el cantante Ema Noir, integrante del grupo Ke Personajes, compartió en sus redes sociales imágenes del daño provocado por la tormenta. Según relató, más de cinco árboles cayeron sobre la calle donde reside, lo que bloqueó el paso vehicular. Además, solicitó ayuda a las autoridades municipales para la remoción de los troncos y la limpieza del sector.
Afectó Termas Concepción, Parque Acuático y Parque Aéreo
El complejo Termal va a estar cerrado por un par de dias ya que el temporal hizo destrozos muy importantes.
Relevamiento de daños y tareas de asistencia
Durante la mañana, equipos de emergencia municipales iniciaron el relevamiento de daños en los distintos barrios afectados. Las áreas de Servicios Públicos y Protección Civil trabajan en la remoción de árboles y ramas, la limpieza de desagües y la reposición del suministro eléctrico en las zonas más perjudicadas.
Desde la Municipalidad recordaron a los vecinos no acercarse a cables caídos ni circular por zonas anegadas, ante la posibilidad de nuevos desprendimientos o descargas eléctricas.
Alerta meteorológica
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas fuertes para el departamento Uruguay y otras zonas del litoral. Se prevé que las condiciones comiencen a mejorar durante la tarde, aunque podrían registrarse nuevas lluvias aisladas y ráfagas durante el día.
Las autoridades recomiendan precaución al circular y mantener los desagües domiciliarios despejados para evitar acumulación de agua. (Elonce)