Encontraron a un hombre sin vida en Gualeguaychú

Durante el desarrollo del Ironman en Gualeguaychú, fue hallada una persona fallecida a metros del velódromo. Se investiga si fue una autodeterminación.
Una persona fallecida fue encontrada en el predio del Parque Unzué, en Gualeguaychú, mientras se desarrollaba la competencia Ironman este domingo al mediodía. El hallazgo ocurrió pasadas las 12:30, a escasos metros del velódromo y de la pista de ciclismo, donde se concentraban participantes y público del evento deportivo.
Según indicaron fuentes policiales, el cuerpo pertenecía a un hombre de aproximadamente 35 años, de cabello corto y rizado, que se encontraba tendido en el suelo, debajo de un árbol y sin signos vitales.
El hallazgo generó conmoción entre los asistentes y el personal de seguridad del evento, que rápidamente dio aviso a las autoridades. La zona fue acordonada para preservar la escena y permitir el trabajo del personal de la Comisaría Primera y de la Fiscalía en turno, que inició las actuaciones correspondientes para determinar la identidad del hombre y las circunstancias del hecho.
Trabajos en el lugar y primeras pericias
Los investigadores confirmaron que la principal hipótesis apunta a un suicidio, aunque se ordenaron pericias complementarias para establecer con precisión la causa de la muerte. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial por disposición del Ministerio Público Fiscal. (Máxima Online)