Dos detenidos por violento asalto a una mujer de 80 años: la víctima sufrió fractura de cráneo

La policía de Villaguay detuvo a dos hombres de 42 y 45 años acusados de agredir y robar a una mujer de 80 años en la zona rural de Mojones Norte. La víctima sufrió una fractura de cráneo y fue hospitalizada.
Un violento robo conmocionó a la zona rural de Mojones Norte, departamento Villaguay, donde una mujer de 80 años fue brutalmente agredida durante un asalto en su vivienda.
Según informó la Jefatura Departamental Villaguay, el hecho ocurrió en la jornada del sábado, cuando personal policial de las comisarías de Mojones Norte y Mojones Sud 1° recibió un aviso sobre una persona herida en una propiedad rural. Al llegar al lugar, los efectivos hallaron a la víctima con lesiones visibles en la cabeza, producto de una fuerte agresión.
La mujer fue trasladada de inmediato al Hospital Santa Rosa, donde los médicos constataron que presentaba una fractura de cráneo.
Investigación y aprehensión de los sospechosos
Las tareas investigativas iniciadas de forma inmediata incluyeron entrevistas a testigos, relevamientos en la zona y análisis de la escena del crimen, lo que permitió reconstruir los hechos. De acuerdo a las primeras averiguaciones, la víctima fue atacada por dos hombres que ingresaron a su vivienda y le sustrajeron dinero en efectivo.
Gracias al trabajo coordinado entre las unidades policiales, los sospechosos -dos vecinos de la zona, de 42 y 45 años- fueron identificados y aprehendidos pocas horas después del hecho.
Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron las prendas de vestir de los detenidos y un trozo de leña (ñandubay) que habría sido utilizado como arma para golpear a la víctima.
Intervención judicial
Por disposición de la Fiscalía en turno, ambos hombres quedaron detenidos a disposición de la Justicia, acusados del delito de “Robo agravado”.
El operativo fue coordinado por el Jefe de la División Operaciones y Seguridad Pública, y contó con la intervención de Policía Científica, Comisaría Mojones Norte y Comisaría Mojones Sud 1°, bajo directivas de la Jefatura Departamental Villaguay.
Las autoridades continúan con las diligencias judiciales para determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos y recuperar los elementos sustraídos. Elonce