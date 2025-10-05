El 58% del trigo atraviesa una condición «muy buena», la más alta de los últimos cinco años

Según el último informe de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la superficie implantada con trigo en la provincia durante la campaña 2025/26 alcanza unas 700.000 hectáreas.

El cultivo presenta un desarrollo fenológico que va desde espiga embuchada hasta inicios de llenado de granos, concentrándose la mayor parte del área entre espigazón y antesis.

De acuerdo con los datos aportados por la red de colaboradores, la condición general del cultivo a nivel provincial es muy favorable. El relevamiento indica que el 58% de los lotes se encuentran en estado “muy bueno”, el 38% en “bueno” y apenas un 4% en “regular”.

La entidad destacó que “la superficie clasificada en condición muy buena para el ciclo 2025/26 constituye la más alta de los últimos cinco años”. En ese sentido, el porcentaje actual duplica al registrado en la campaña 2021/22, cuando el valor máximo había sido del 32%.

En cuanto al riesgo climático para enfermedades, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos y el INTA difundieron el cuarto informe correspondiente al período 24 al 30 de septiembre, en el que se analizaron los niveles de riesgo para mancha amarilla, roya amarilla, roya de la hoja, roya del tallo y fusariosis de la espiga.

Los mapas elaborados a partir de los datos de temperatura, humedad y horas de mojado de la red de estaciones automáticas de la Bolsa clasificaron el riesgo en seis niveles, desde “muy bajo” (0) hasta “extremo” (5).

Además, “el 30 de septiembre se efectuaron monitoreos en lotes de los departamentos Diamante y Uruguay, y se recopilaron estimaciones de enfermedades aportadas por técnicos de Diamante, La Paz y San Salvador”, detalló el informe.

En conclusión, la campaña triguera 2025/26 muestra un panorama alentador para Entre Ríos, con excelente estado sanitario y óptimas condiciones de desarrollo, en un contexto climático que, hasta el momento, no representa amenazas significativas para el cultivo.