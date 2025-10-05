Cómo detectar y abordar la candidiasis, una infección común que afecta al 70 por ciento de las mujeres

La candidiasis vaginal es una de las infecciones ginecológicas más frecuentes. Según el jefe de dicho Servicio, Fabián Gómez, «se estima que entre 70 y 75 de cada 100 mujeres padecen esta infección en algún momento de su vida». La causante principal es un hongo llamado Cándida, siendo la especie más común la Cándida albicans, responsable del 80 por ciento de los casos.

«Cinco de cada cien mujeres pueden sufrir candidiasis de manera recurrente, lo que significa que, aún tras recibir tratamiento, la infección puede reaparecer», explicó el profesional. Entre los síntomas más comunes se encuentran la picazón, el ardor, y un flujo vaginal blanquecino con grumos, similar a «leche cortada o ricota».

Sin embargo, no todo ardor o picazón implica la presencia del hongo. «Muchas veces se confunde con alergias o con otras infecciones. No todo flujo o molestia es candidiasis», advirtió Gómez.

No es una ITS, pero puede empeorar con las relaciones sexuales

Un error frecuente es pensar que se trata de una Infección de transmisión sexual (ITS). «No lo es», subrayó el ginecólogo y agregó: «aunque puede contagiarse, se necesita una predisposición, como defensas bajas, para que se instale». Además, las relaciones sexuales sin protección durante un cuadro de candidiasis pueden intensificar los síntomas, debido a que alteran la acidez vaginal.

Gómez insistió en la importancia de realizar una consulta médica ya que «hay distintos tipos de Cándida, y no todas responden al mismo tratamiento. A veces es necesario tomar una muestra para identificar la especie y elegir el antimicótico adecuado».

El tratamiento puede ser local (con óvulos o cremas) o sistémico (por vía oral), y en algunos casos puede durar varios meses, especialmente si la infección afecta también otras zonas del cuerpo, como las uñas o la piel.

Prevención: ropa adecuada y hábitos saludables

Entre las recomendaciones para prevenir esta infección, el especialista mencionó el uso de ropa interior de algodón, evitar ropa ajustada, no utilizar jabones enzimáticos ni lavar la ropa interior en el lavarropas. También desaconsejó el uso habitual de protectores diarios, «una costumbre moderna que no favorece la salud vaginal».

La dieta y el funcionamiento intestinal también influyen. «La Cándida puede habitar normalmente en el colon o la vagina, pero si se altera la flora vaginal, especialmente tras el uso de antibióticos, el hongo puede proliferar», explicó.

Consulta temprana, diagnóstico preciso

El ginecólogo resaltó, además, que muchas pacientes llegan a consulta cuando los síntomas ya son muy molestos. «Hay que quitarle el tabú al tema y consultar al primer indicio, para evitar complicaciones o recurrencias».

Por último, recordó que la candidiasis no siempre es fácil de diagnosticar ni de tratar sin ayuda médica. Por eso, recomendó dejar de lado la automedicación y acudir a un profesional para una evaluación precisa.