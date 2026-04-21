La muerte de la joven policía entrerriana expone una denuncia por abusos y abre la puerta a imputaciones

La causa suma nuevos elementos tras la presentación de denuncias por abuso acompañadas de escritos personales, mientras la Justicia avanza en la recolección de pruebas y no descarta imputaciones en el corto plazo.
Profunda conmoción había provocado en el ámbito de la ciudad de Chajarí y de la provincia de Entre Ríos la muerte de la joven agente de policía Daniela Giuliana Lezcano Balzer, que decidió quitarse la vida en un comercio chajariense.
Pero más aún provocó indignación cuando se conoció, ante consultas con fuentes judiciales confiables, la denuncia acompañada por un diario personal de Daniela en la que relata haber sufrido abusos por parte de un hombre mayor de edad, quien fuera pareja de su madre y que ante estos hechos finalizó la convivencia.
Además, esta presentación fue acompañada junto a la denuncia de la hermana de Daniela que también denuncia abuso parte de la misma persona.
El sindicado de semejante delito fue notificado de las presentaciones, acompañado por un profesional del derecho, en los Tribunales de Chajarí.
Dos causas
Cabe recordar que hay dos causas, una que tiene que ver con la muerte propiamente dicha de la joven de 21 años y la otra la conforma estas denuncias de abuso.
En ese marco, no se descarta una imputación en un futuro cercano, cuestión que será complementada a la recolección de pruebas, las indagatorias correspondientes al sindicado del delito, como así también a el entorno familiar para dilucidad responsabilidades penales ante tan aberrante delito. TalCual