Entre Ríos registró un caso de hantavirus y dos de chikungunya

El monitoreo de Nación alertó por las dos enfermedades. No hubo dengue en las últimas semanas en la provincia.

El Boletín Epidemiológico Nacional de la semana Nº14 de 2026 indicó que “la circulación de los virus respiratorios continúa estable” y que “los casos de influenza se mantienen bajos y dentro lo esperado para esta época del año, al igual que las detecciones de virus sincicial respiratorio (VSR) y los índices de SARS-Cov-2”.

La actualización del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) de la semana epidemiológica SE Nº14 de 2026, indicó que “la circulación de los virus respiratorios continúa estable” y añadió que “los casos de influenza se mantienen bajos y dentro lo esperado para esta época del año, al igual que las detecciones de virus sincicial respiratorio (VSR) y los índices de SARS-Cov-2”.

Entre Ríos figuró con un caso de hantavirus y dos de chikungunya y no registró de dengue.

Así, se precisó que “hasta el momento se registraron 47 casos de chikungunya en Santiago del Estero y 17 en Catamarca. En la Región Centro, PBA también presenta un número elevado de casos, con 28 confirmados y probables. Le siguen Córdoba con 14 casos y CABA, con 7. El resto de los casos se ubican en Entre Ríos, San Luis (2 casos cada una), Santa Fe y Chaco (1 caso cada una)”.

Hantavirus

En lo que refiere a Hantavirus, se informó que “no se notificaron nuevos casos. Hasta la SE 13 se confirmaron 32 casos en PBA (14 casos), Salta (12 casos), Chubut (2 casos), Río Negro (2 casos), Entre Ríos (1 caso) y Jujuy (1 caso)”. APF