Elevan a naranja el alerta por tormentas en zonas de Entre Ríos: prevén granizo y ráfagas de hasta 90 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que este domingo llegará un sistema frontal que provocará lluvias y tormentas en Entre Ríos. Este fenómeno provocará un cambio de tiempo, con un importante descenso de las temperaturas.

Los meteorólogos estimaron que la zona sur de la provincia sería la más afectada. Por ello, elevaron a naranja el alerta por tormentas para horas de la madrugada de este domingo en Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Tala, Colón, Uruguay e Islas del Ibicuy.

Alerta naranja: domingo de madrugada

Tal como muestra el mapa, el alerta naranja es para los departamentos Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Tala, Colón, Uruguay e Islas del Ibicuy. Será sólo de madrugada y luego esta zona pasaría a alerta amarillo.

El área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual, indica oficialmente el SMN.

Alerta amarillo: domingo de madrugada y de mañana

El alerta amarillo abarca al resto de la provincia, principalmente los departamentos de Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador. Se extenderá de madrugada a la mañana.

El área será afectada por tormentas fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 milímetros, pudiendo ser localmente superiores.