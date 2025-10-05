Frigerio se reunió con el presidente Milei y planteó temas estratégicos para la provincia

La agenda del presidente de la Nación, Javier Milei, en Entre Ríos comenzó con una reunión institucional con el gobernador Rogelio Frigerio, en el marco de la visita oficial del mandatario a la provincia.

En Paraná, el encuentro se desarrolló en un clima de diálogo y coordinación de políticas. Tanto el gobernador como el Presidente coincidieron en la importancia del trabajo conjunto entre Nación y provincia para ordenar las cuentas públicas, superar años de atraso y poner fin a las prácticas de corrupción que marcaron las últimas décadas.

Durante la reunión se abordaron los principales temas de la agenda provincial vinculados con el Gobierno Nacional como el déficit de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, que requiere soluciones estructurales y coordinación con Nación.

La infraestructura vial, con foco en los avances de los trabajos en las rutas nacionales 18 y 12, y la próxima concesión de la Ruta Nacional 14, clave para el transporte de la producción regional.

Otro de los temas fue la actualización de la tarifa de Salto Grande, un reclamo histórico de Entre Ríos en defensa de sus recursos energéticos.

Y en cuarto lugar, el financiamiento de obras de infraestructura con fondos de los organismos multilaterales.

Frigerio y Milei coincidieron en que el esfuerzo que están llevando adelante los argentinos y los entrerrianos es la base para construir un futuro distinto, con transparencia, responsabilidad fiscal y desarrollo productivo, consigna el portal oficial de la Provincia de Entre Ríos.