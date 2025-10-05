Intentaron incendiar la vivienda de la adolescente que mató a una mujer en Concordia

Un grupo de personas habría intentado prender fuego la casa donde vivía la adolescente detenida por el homicidio ocurrido en septiembre. “No hubo daños mayores”, confirmó el jefe departamental de Policía, José María Rosatelli.
La tensión entre dos familias del noreste de Concordia volvió a escalar este sábado, luego de que intentaran incendiar la vivienda donde residía la adolescente acusada de matar a una mujer durante una pelea barrial el pasado 9 de septiembre. El hecho ocurrió alrededor de las 18:30 en una casa ubicada sobre calle Lieberman, en el barrio Llamarada, y fue rápidamente controlado por personal policial y de bomberos.
El jefe de la Departamental Concordia de Policía, José María Rosatelli, confirmó a Elonce que “a las 18:30 horas de este sábado 4 de octubre, toma conocimiento personal de bomberos Zapadores y Voluntarios de que en un domicilio en calle Lieberman, donde vivía la familia que fue detenida con una menor detenida y dos grupos familiares involucradas en un homicidio de hace un mes atrás, la vivienda había tenido un principio de incendio en la parte trasera. Teniendo en cuenta que esa casa está deshabitada desde el día del hecho. Ahí llega el personal de comisaría cuarta y los bomberos logran sofocar el fuego. No hubo daños mayores”.
Según precisó el funcionario, “el personal de Comisaría Cuarta en el lugar tomando declaraciones testimoniales y hay algunas cámaras de seguridad para ver quién fue el autor o los autores de este hecho”. Por el momento, se analizan los registros fílmicos de la zona para identificar a los responsables del intento de incendio.
El crimen que conmocionó a Concordia
El episodio se vincula con el homicidio ocurrido el 9 de septiembre, cuando una violenta pelea entre las familias Priette y Sampietro terminó con la muerte de una mujer en la misma vivienda donde se produjo el nuevo incidente. La trifulca se desató cerca de las 17:15, también en calle Lieberman, y fue registrada por cámaras de seguridad que permitieron reconstruir los hechos.
En aquella oportunidad, Rosatelli explicó que la Policía trasladó a varios involucrados. “Se trasladó a la sede policial a un total de nueve personas, casi en su totalidad, son mujeres. Entre ellas, hay dos adolescentes de 14 años y una de 16 años”, relató el comisario.
“Entre los detenidos, hay menores y mayores, con edades que van desde los 14 a los 40 años y la gran mayoría de los demorados son mujeres”, amplió el funcionario policial, al tiempo que aclaró que entre las detenidas se encontraba la adolescente sindicada como autora del crimen. (Elonce)