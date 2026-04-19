El nuevo juicio por el femicidio de Micaela: las pruebas contra Pavón y el testimonio del condenado Wagner

A nueve años del crimen que conmocionó a la provincia de Entre Ríos y al país, la Justicia ha fijado la fecha para un nuevo juicio oral contra Néstor Pavón. El coordinador de la Fiscalía de Gualeguay, Victoria y Nogoyá, Gamal Taleb, habló acerca de las expectativas ante el nuevo debate que se ralizará en la ciudad del sur entrerriano. También, en diálogo con el programa El Séptimo Día (Radio Plaza), realizó un repaso sobre las principales evidencias que la acusación pública sostiene que comprometen a quien era dueño de un lavadero sobre la ruta en el acceso a Gualeguay.

Pavón, quien inicialmente fue condenado por encubrimiento, será juzgado ahora bajo la hipótesis de coautoría en el femicidio junto a Sebastián Wagner, quien ya cumple una pena de prisión perpetua.

Taleb explicó que la investigación original se elevó a juicio en un tiempo récord, pero las instancias de apelación extendieron el proceso hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La fiscalía siempre sostuvo que Wagner no actuó solo.

«La fiscalía había entendido que Wagner no había actuado solo, sino que lo hizo con un coautor, que en este caso es Pavón. Si bien fue condenado por encubrimiento, apelamos esa calificación sosteniendo nuestra tesis principal: Pavón actuó junto con Wagner, violentando sexualmente a Micaela y luego matándola para procurar la impunidad de ambos. La Corte Suprema nos dio la razón, sosteniendo que el Ministerio Público Fiscal hizo un buen uso de la calificación alternativa y que existen indicios suficientes para sostener la coautoría responsable».

Las pruebas e indicios contra Pavón

Consultado sobre por qué la fiscalía insiste en la responsabilidad de Pavón a pesar de que el primer tribunal consideró que Wagner actuó en soledad, Taleb detalló los indicios recolectados. Por un lado, recordó que una vecina escuchó a Micaela gritar en plural (“suéltenme”, “déjenme”) y un camionero vio cómo la joven fue subida al auto por el asiento del acompañante.

Por otro lado, refirió que «resulta una hipótesis muy poco probable que una sola persona haya manejado el auto, subido a la víctima por el asiento del acompañante y emprendido la huida raudamente al mismo tiempo”. También el fiscal recordó que una testigo vio el auto de Wagner al amanecer y aseguró ver con claridad a dos ocupantes en el vehículo. Y agregó que se encontraron rastros de barro en el asiento del acompañante que refuerzan la idea de que la víctima no pudo ser cargada por un solo individuo.

Sobre la declaración de Wagner, quien señaló directamente a Pavón, el fiscal destacó que “él estaba confesando el hecho sin ningún tipo de limitaciones ni beneficios, simplemente quería dejar en claro que había actuado con otra persona y que esa persona era Pavón”. El sentenciado a perpetua será citado a declarar nuevamente, como un testigo clave.

A su vez, Taleb dijo que las contradicciones de Pavón en sus declaraciones iniciales son fundamentales; “¿Por qué habría de mentir tanto Pavón en sus declaraciones? Se comprobó que dio versiones contradictorias y falsas. La única explicación razonable a semejante maniobra era para encubrirse a sí mismo. Él estuvo con Wagner esa noche consumiendo alcohol hasta altas horas; es altamente improbable que Wagner, quien recién había salido con libertad condicional y no conocía bien Gualeguay, saliera a buscar a un desconocido a la madrugada para cometer un delito de semejante envergadura”.

Un tribunal técnico y el legado de Micaela

Debido a que la causa ya estaba elevada a juicio antes de la sanción de la Ley de Juicio por Jurados en Entre Ríos, el proceso se llevará a cabo con jueces técnicos: Santiago Brugo (de Paraná) encabezará el tribunal, acompañado por magistrados de Concordia y Concepción del Uruguay.

Finalmente, Taleb reflexionó sobre el impacto social del caso y la lucha de los padres de Micaela, Néstor «Yuyo» García y Andrea Lescano.

“Cuando la justicia no se obtiene de manera completa, el dolor en las víctimas y sus familiares se perpetúa. Ellos han emprendido una lucha que cerrará un capítulo importante con este juicio, pero además le legaron a la sociedad argentina algo inmenso: impulsaron cambios legislativos y lograron, a través de la capacitación, mejorar la justicia. Esperamos estar a la altura en nuestra labor como fiscales y que los jueces lo estén al evaluar las pruebas”, manifestó el fiscal.

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