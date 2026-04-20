Caso Ruiz Orrico: «Se declaró culpable y si está arrepentido, que cumpla la condena que la justicia le dictó»

Lorena Dubini, madre de Brian y Lucas Izaguirre, dos de las cuatro víctimas del accidente en ruta 39, dijo que «Juan Ruiz Orrico se declaró culpable y ahora está apelando para obtener una reducción de la pena». Pidió que «cumpla lo impuesto y nos deje hacer el duelo en paz».
Lorena Dubini, la madre de Brian, de 26 años, y Lucas Izaguirre, de 32 años, dos de las cuatro víctimas del accidente en ruta 39 en 2024, que tiene como principal responsable al extitular del Instituto Portuario Provincial, Juan Ruiz Orrico, dialogó con Elonce y volvió a reclamar que la condena dictada contra el responsable se haga efectiva. Además, cuestionó las demoras judiciales.
“Hace un año y 10 meses que estamos esperando de que se cumpla la condena, que de una vez ya esté preso este homicida, ya que parece que el Código Penal está a favor del homicida en lugar de cuidar a las familias de la víctima”, expresó.
Cabe recordar que Ruiz Orrico fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión por homicidio culposo, aunque la sentencia aún no está firme. Sobre esto, la mujer remarcó: “Se declaró culpable, tuvo un pedido de perdón en la sala sin mirarnos la cara a nosotros. Declarándose culpable, ahora está apelando o en casación, para obtener una reducción de condena”.
Asimismo, expresó: “Más allá del dolor que nosotros llevamos a diario, porque esto es todos los días, el señor homicida sigue con su vida, sigue sonriendo, sigue abrazando a sus hijos, sigue haciendo comidas en familia, cosa que a nosotros se nos prohibió desde el momento que él decide salir alcoholizado en un auto oficial y termina matando a nuestros gurises”.
Dubini también cuestionó la pena impuesta: “Son 5 años y 8 meses porque él no tenía antecedentes, porque siempre estuvo a derecho, y eso tuvo en cuenta el juez para no darle los 6 años de prisión. Igual así nos parece una condena irrisoria”. Y agregó: “No puede haber una carátula de homicidio con esas penas, que van de 3 a 6 años, siempre cuidando el derecho del homicida y no el de la víctima. Tiene derecho a apelar la condena. Si va Concordia se van a volver a excusar todos los jueces porque ahí trabaja su esposa. Si va Paraná también su esposa es jueza suplente. Es un dilatar constantemente el tema de que él no vaya preso y a nosotros eso nos indigna, nos llena de bronca, de impotencia, porque ya va un año y 10 meses que uno está peleándola sin poder hacer el duelo en paz”.
En cuanto a una reparación económica, reveló: “Nos hicieron llegar una carta documento donde ofrecen 150 millones de pesos para las cuatro familias, en modo de compensar el daño causado. Yo creo que fue más una estrategia de sus abogados defensores, para verse bien ante los ojos del juez”. La propuesta fue rechazada: “La vida de nuestros gurises no tiene precio. Nada mitiga el dolor, lo único que nos puede traer un poquito de paz es que él cumpla la pena impuesta”.
Sobre el proceso judicial, denunció demoras constantes: “Esto es dilatar constantemente para que él no vaya preso”. Además, explicó que hubo dificultades incluso para avanzar en instancias clave: “Al principio tampoco tuvimos jueces, porque todos se iban excusando… estuvimos casi siete meses hasta que tuvimos fecha de juicio”.
El dolor atraviesa cada aspecto de la vida cotidiana. “Nos comunicamos con la familia de los otros chicos, nos acompañamos mutuamente. Eran gurises jóvenes, con un futuro enorme. Ya no hay cumpleaños felices como antes… eran seres de luz. Tenían grandes sueños por cumplir y se los truncó un funcionario. Se nos pausó la vida en ese momento”, dijo.
Finalmente, Dubini dejó un mensaje a Ruiz Orrico: “Si de verdad está arrepentido, que vaya y cumpla lo que la Justicia le dictó y que nos deje hacer el duelo en paz”.
Carta abierta: Un año y diez meses sin justicia
En ese marco, Lorena Dubini escribió una carta abierta para pedir justicia por los cuatro jóvenes fallecidos:
“Hoy se cumple 1 año y 10 meses del día que nos cambió la vida para siempre. 1 año y 10 meses desde que nos arrancaron a Brian, Lucas, Axel y Leo. 1 año y 10 meses de noches sin dormir, de sillas vacías en la mesa, de abrazos que ya no vamos a recibir.
Un año y 10 meses esperando justicia.
Y mientras nosotros contamos cada día con dolor, mientras seguimos yendo a tribunales con el alma rota, Juan Ruiz Orrico —el hombre que se declaró culpable de matarlos— sonríe. Se casa en los Tribunales de Concepción del Uruguay. ¿Para qué? Para pedir una reducción de pena. Para usar la ley a su favor.
¿Cómo se le explica a una madre que el asesino de su hijo tiene derecho a rehacer su vida mientras la causa duerme en Casación? ¿Cómo se le explica a un padre que después de 1 año y 10 meses, el homicida confeso todavía tiene privilegios y nosotros solo tenemos su ausencia?
Nos quitaron todo. Nos dejaron con fotos, con recuerdos, con el eco de sus risas. Cuatro gurises llenos de sueños, de proyectos, de futuro. Y hoy, el Estado parece más preocupado en garantizarle derechos al que mató que en darnos paz a nosotros.
La causa está en Casación. 1 año y 10 meses y seguimos esperando. ¿Cuánto más? ¿Hasta cuándo van a estirar los tiempos? ¿Hasta cuándo van a jugar con nuestro dolor?
Esto duele. Esto indigna. Esto demuestra lo roto que está el Código Penal en Entre Ríos. Un código que le da herramientas al culpable y le cierra la puerta a la víctima.
Por Brian, por Lucas, por Axel, por Leo.
Por cada familia que hoy llora en silencio.
Por cada madre que hoy prende una vela.
EXIGIMOS:
¡BASTA DE PRIVILEGIOS PARA HOMICIDAS CONFESOS!
¡QUE CASACIÓN SE EXPIDA YA! ¡NO MÁS DILACIONES!
¡JUSTICIA REAL PARA NUESTROS GURISES!
¡REFORMA DEL CÓDIGO PENAL YA!
No nos vamos a cansar. No nos vamos a quebrar. El amor por ellos es más fuerte que toda esta injusticia. Y vamos a gritar sus nombres hasta que nos escuchen”. Elonce