Del tablero al negocio: La radio tradicional busca monetizar su lado visual

La radio ha convivido durante años con tecnologías como RDS o HD sin lograr una transformación real en ingresos. Hoy, ese escenario comienza a cambiar. Durante el NAB Show 2026, Steve Newberry planteó una pregunta clave: ¿Cómo convertir la visibilidad en el tablero en dinero tangible?

Los datos apuntan a una oportunidad clara. El estudio de Quu revela que el 100% de los autos incluyen FM y el 98% ya integran Apple CarPlay o Android Auto. Además, el 68% de los vehículos más vendidos cuenta con múltiples pantallas. El mensaje es directo: La radio ya no es solo audio, ahora también compite en lo visual.

Ahí es donde entra la ejecución. Keith Barton, desde Max Media, ha convertido esta tendencia en ingresos concretos. Su enfoque es simple: Si no genera dinero, no funciona. Hoy reporta retornos cercanos a cuatro a uno gracias al uso de metadatos visuales, integrándolos como parte esencial de sus paquetes comerciales con incrementos accesibles para los anunciantes.

Pero el éxito no solo está en la tecnología, sino en la cultura. Desde monitorear en tiempo real qué clientes no compran, hasta usar tácticas creativas como demostraciones físicas con códigos QR, el objetivo es claro: Hacer visible el valor. Incluso dentro de la emisora, el cambio implica entender que cada espacio en pantalla debe tener un propósito comercial.

La radio enfrenta una nueva batalla: Dominar el tablero antes de que otros lo hagan. ¿Está la industria lista para dejar de ver lo visual como complemento y empezar a venderlo como protagonista?

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