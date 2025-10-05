Concepción del Uruguay: Catalina Miria Aguirre Vda. de Pérez (Q.E.P.D.)

Falleció en C. del Uruguay el 05 de Octubre del 2025. Sus hijos: Marcela, Patricia, Lucía, Virginia e Ignacio. Sus Hijos políticos: Adrian, Natalie. Sus Nietos, Hermanos y demás familiares participan con profundo dolor. HASTA SIEMPRE CATA. Sus restos recibirán su cremación el 06 de Octubre del 2025 en el Crematorio Scolamieri a las 10,00 hs. Casa de Duelo: Los Constituyentes 759,servicio Cochería Scolamieri s.r.l Rocamora 518 tel 425977.
