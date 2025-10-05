Ruta 39: Dos camiones quedaron varados a raíz del mal estado de banquinas

En horas de la tarde de este domingo, dos camiones de gran porte protagonizaron un inusual episodio sobre la Ruta Provincial N° 39, a la altura de uno de los accesos a Rocamora, cuando al intentar retomar la calzada principal quedaron varados debido al mal estado del terreno.

Según se informó, ambos conductores habían salido momentáneamente de la ruta y, al intentar regresar, se encontraron con que el piso se encontraba fangoso, producto de las lluvias registradas en la zona, lo que les impidió maniobrar por sus propios medios.

Ante la situación, y dado que los vehículos obstruían parcialmente la circulación, fue necesaria la intervención de personal policial y de Bomberos Voluntarios de Basavilbaso – Destacamento Rocamora, quienes asistieron en el ordenamiento del tránsito y colaboraron en las maniobras para liberar los camiones.

Tras varios minutos de trabajo y con la ayuda de maquinaria, los vehículos pudieron finalmente retomar la ruta sin mayores consecuencias.

El hecho generó demoras momentáneas en la circulación sobre la Ruta 39, aunque no se registraron heridos ni daños materiales de consideración.

Las autoridades recordaron la importancia de circular con precaución y evitar maniobras riesgosas en zonas con caminos anegados o barrosos, especialmente luego de intensas lluvias.

Crédito: FM Riel Basavilbaso

