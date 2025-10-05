Autovía Artigas: Dos heridos graves tras choque entre auto y camioneta

En horas de la noche del sábado, se registró un accidente de tránsito en inmediaciones del kilómetro 147 de la Autovía José Gervasio Artigas, donde, por motivos que se tratan de establecer, colisionaron dos vehículos.

El siniestro involucró a un automóvil Volkswagen Gol, conducido por un hombre de 71 años, quien viajaba acompañado por tres mujeres de 72, 67 y 78 años, respectivamente. El otro rodado participante fue una camioneta Ford F100, al mando de un individuo de 31 años.

A raíz del impacto, los cuatro ocupantes del Volkswagen resultaron lesionados y debieron ser asistidos en el lugar por personal médico, siendo posteriormente trasladados en ambulancia al Hospital San Benjamín de Colón.

Una vez examinados por los profesionales, se constató que el conductor del automóvil y la mujer de 78 años presentaban lesiones de carácter grave, mientras que las otras dos acompañantes sufrieron heridas leves. (03442)

