Autovía Artigas: Camioneta protagonizó un despiste y vuelco

Un siniestro vial se registró en la mañana de este domingo, alrededor de las 08:24 horas, sobre la Autovía Nacional N°14, a la altura del kilómetro 24.

El vehículo involucrado fue una Renault Duster, en la que viajaban tres ocupantes —un hombre de 52 años y dos mujeres de 54 y 16 años—, todos domiciliados en Merlo, provincia de Buenos Aires. Se desplazaban desde Buenos Aires hacia la provincia de Misiones.

Según manifestó el conductor, perdió el control del rodado, se despistó y terminó volcando en la zona del cantero central de la autovía. Los ocupantes fueron auxiliados en primera instancia por un camionero hasta la llegada de personal policial y de Bomberos.

Desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Ceibas informaron que una dotación a bordo del móvil N°24 acudió al lugar, constatando que los ocupantes no presentaban lesiones aparentes. Sin embargo, minutos más tarde, la menor de 16 años comenzó a manifestar dolores en sus miembros inferiores, por lo que se solicitó una ambulancia del Hospital Centenario de Gualeguaychú, que procedió a su traslado.

Asimismo, se solicitó la colaboración de Vialidad Nacional para el retiro del vehículo y su traslado a un lugar seguro.

En el lugar trabajaron efectivos de Policía de Abigeato de Perdices, Gendarmería Nacional – Puesto Vial Ceibas, y la ambulancia del Hospital Centenario de Gualeguaychú.

La dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas finalizó su intervención a las 11:19 horas.(03442)

