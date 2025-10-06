Joven entrerriana de 22 años es intensamente buscada. Hubo allanamientos

Funcionarios policiales de la Comisaría de la localidad de Mansilla, Departamento Tala, confirmaron que se iniciaron las actuaciones para dar con el paradero de Daiana Magali Mendieta, de 22 años de edad, oriunda de la localidad.

La joven se ausentó de su hogar el viernes 3 de octubre, alrededor de las 20:00 y desde entonces, su entorno perdió contacto con ella.

Se difundió su imagen, para que la población pueda contribuir en la búsqueda, que se activó a partir del pedido de localización.

Daiana mide 1,72 metros aproximadamente; pesa unos 64 kilos; tiene cabello a la altura de los hombros, de color oscuro; ojos marrones oscuros; y al momento de retirarse vestía una calza gris, una remera blanca, y zapatilla Vans tipo botitas, color negro.

De acuerdo a lo relevado en la tarde-noche de este domingo, se produjeron allanamientos como producto de la búsqueda y se halló el automóvil CHEVROLET modelo Corsa en el que se movilizaba la joven en la zona rural de Mansilla.

Se trabaja intensamente en la investigación de algunas personas sospechadas en esta desaparición.

Cualquier información comunicarse con la dependencia policial más cercana o en forma anónima al abonado gratuito 101.