Hallaron sin vida a un joven e investigan las causas del deceso

Un joven hombre fue encontrado sin vida en calle Mendiburu, en la ciudad de Concordia. La policía investiga las causas del fallecimiento mientras esperan pericias.
En las primeras horas de este martes, una escena conmocionó a la comunidad de Concordia, luego de que personal policial fuera convocado para intervenir en un hallazgo sin vida en una vivienda situada en la intersección de las calles Mendiburu y 60. La víctima fue identificada como K. Russo, un joven hombre de 35 años, cuyo cuerpo fue encontrado por familiares alrededor de las 7 de la mañana. Al enterarse de la tragedia, los allegados al fallecido dieron aviso inmediato a las autoridades, lo que permitió una rápida intervención por parte de los efectivos policiales.
Al lugar de los hechos acudieron rápidamente los agentes de la policía, acompañados del fiscal de turno y personal de la División Criminalística, quienes comenzaron a realizar las primeras diligencias. Se inspeccionó la escena en busca de pistas que pudieran esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Las primeras versiones apuntan a que no habría signos de violencia en el lugar, lo que abre la puerta a varias hipótesis, incluida la de una posible autodeterminación.
Investigan las posibles causas del fallecimiento
A pesar de que aún no se descarta ninguna hipótesis, desde la Fiscalía informaron que el caso sigue siendo investigado y que se están realizando todas las pericias médicas y criminalísticas necesarias para determinar con precisión la causa de la muerte.
Si bien las autoridades han mencionado que no se encontraron indicios de intervención de terceros, se mantienen cautelosos respecto a los detalles de la investigación hasta que se obtengan los resultados de las pruebas.
Elonce – Diario El Sol