Peligroso cruce: Despiste y vuelco en rotonda dejó dos personas hospitalizadas

Un accidente vial se registró en la noche de este martes en la Rotonda de Crespo, lugar donde convergen las rutas nacionales 12 y 131 y la provincial 32. El hecho dejó como saldo a dos personas hospitalizadas, entre ellas una mujer que conducía el vehículo siniestrado.
De acuerdo con lo informado, el automóvil protagonizó un fuerte despiste, lo que motivó la intervención de las fuerzas de seguridad y de los Bomberos Voluntarios de Crespo. Las víctimas fueron rápidamente asistidas y trasladadas a un centro asistencial de la ciudad para recibir la atención médica correspondiente.
Intervención de los bomberos
Al llegar al lugar del siniestro, las personas involucradas ya habían sido retiradas del vehículo. Ante esta situación, la tarea principal de los bomberos consistió en garantizar la seguridad en la zona y prevenir posibles riesgos adicionales.
Según el parte del Cuartel, participaron dos dotaciones con siete bomberos en total. Si bien no hubo necesidad de asistencia médica por parte del personal voluntario, su labor fue fundamental para asegurar la escena y evitar nuevos incidentes.
Antecedentes en un cruce peligroso
La Rotonda de Crespo es un punto vial de alto tránsito, donde confluyen tres rutas de gran importancia. Históricamente, el lugar ha sido escenario de numerosos accidentes.
Si bien la infraestructura fue mejorada con la construcción de la rotonda, el tránsito constante de vehículos de carga y el movimiento intenso de automóviles particulares continúan representando un riesgo para los conductores. (Elonce)