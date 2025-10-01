Concepción del Uruguay: El Allegra cargó 22.300 toneladas en menos de tres días y zarpó rumbo a Ibicuy

En menos de tres días de operaciones, el ultramarino Allegra embarcó 22.305 toneladas de troncos de pino y eucalipto en el puerto de Concepción del Uruguay con un volumen récord para este tipo de cargas, superando así las lo que hasta aquí era carga máxima de madera del buque Lignum Grid con 21.419 TN.

El Allegra llegó el sábado 27 por la mañana y la carga dio inicio a las 13 del mismo día. Finalmente, en la mañana de este martes 30 se dio por finalizado el embarque totalizando 22.305,400 toneladas de troncos de madera que se vio favorecido por la altura del río y la optimización logística de la empresa Urcel Argentina.

La sincronización del trabajo de carga sobre camiones en los acopios de madera, sumado al ritmo de ingreso a los pesajes, y la posterior llegada a los muelles de embarque para abastecer a las cinco bodegas del buque, marcaron una operación óptima desde el punto de vista logístico, lo que permitió que el buque pudiera zarpar este mismo martes al mediodía.

La altura del río, que alcanzó los 4.13 frente a Concepción del Uruguay, permitió embarcar el mayor volumen de toneladas que registra el puerto de Concepción del Uruguay para exportaciones de madera.

Cabe señalar que por características de calado de los buques y profundidad del río Uruguay, el promedio de cargas siempre ronda las 18.000 toneladas.

Comparte esto: Twitter

Facebook

