Entre Ríos capacita a productores apícolas para mejorar la competitividad regional

El coordinador de Apicultura, Rodrigo Toledo, destacó que «La actividad reunió a un importante número de productores que participaron activamente de la jornada de actualización técnica, enfocada en temas centrales para el desarrollo de la apicultura, como el recambio de reinas y la multiplicación de colmenas».

Durante el encuentro, se destacó el compromiso de los apicultores locales por profesionalizar su labor, incorporar nuevas prácticas de manejo y mejorar la productividad de sus establecimientos.

Además, Toledo señaló que «este tipo de instancias de formación no solo fortalecen al sector apícola, sino que también consolidan a la región como un polo productivo en expansión, contribuyendo al desarrollo económico y social del departamento Tala y de la provincia en su conjunto», concluyó.