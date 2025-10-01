La delegación entrerriana ya compite en Mar del Plata en los Juegos Evita 2025

Con respaldo del Gobierno provincial y el acompañamiento del Gobierno nacional, la Secretaría de Deportes, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, concretó la participación de Entre Ríos en las finales nacionales de los Juegos Evita 2025. La delegación arribó a Mar del Plata este lunes y ya vive la previa de una semana cargada de competencia, integración y experiencias únicas.

El secretario de Deportes, Sebastián Uranga, valoró en declaraciones periodísticas el impacto social y deportivo de esta instancia: «Ya está toda la delegación instalada, lista para la competencia. Se los ve muy contentos, entusiasmados y ansiosos. Para muchos es la primera vez que conocen el mar, y eso también forma parte del valor social de estos históricos Juegos Evita, que se realizan desde 1948».

Asimismo, Uranga remarcó el esfuerzo conjunto para asegurar la presencia entrerriana: «Hubo un gran trabajo del gobernador Rogelio Frigerio, que tuvo muchísima influencia en destrabar la situación. También del secretario general Mauricio Colello, que gestionó minuto a minuto con Nación. Era fundamental estar acá, porque estos juegos tienen un enorme impacto social, deportivo e inclusivo».

En ese marco, el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, expresó: «Estamos orgullosos de representar a Entre Ríos con una delegación completa. Es un esfuerzo enorme del Gobierno provincial, con apoyo nacional, para que los chicos disfruten de esta estadía y entiendan el plus de representar a su provincia».

La delegación compartió su primera jornada en la ciudad con la tradicional foto grupal frente al mar, reflejo de la expectativa y entusiasmo que los gurises y gurisas traen a esta edición nacional.

Uno de los protagonistas, Máximo Carletti, jugador del Club República de Italia de Concepción del Uruguay, relató su vivencia: «Es mi segunda vez en Mar del Plata y queremos superar lo del año pasado. Viajamos 10 horas desde Concepción, llegamos con muchas ganas y mañana debutamos ante Chubut. Lo mejor es competir, conocer gente nueva y vivir una experiencia inolvidable». Además, agregó: «Representar a Entre Ríos es un orgullo enorme. Sabemos que hay mucha gente apoyándonos desde la provincia y queremos dejarla bien representada en cada partido. Estos juegos también nos permiten compartir con deportistas de otras disciplinas, hacer nuevos amigos y aprender de cada experiencia, algo que nos va a acompañar toda la vida».

Durante la semana, la delegación de Entre Ríos competirá en 36 disciplinas, con actividad en diferentes escenarios deportivos de Mar del Plata hasta el sábado 4 de octubre, cuando se realice el acto de cierre de los Juegos Nacionales Evita 2025.