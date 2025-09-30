Concepción del Uruguay: Vecinos alertan sobre un hombre en situación de calle

Este mediodía, alrededor de las 12:20 horas, vecinos dieron aviso sobre la presencia de un hombre en situación de calle que permanecía recostado a la vera del camino Ara San Juan, entre calles Borges y Ocampo, cubierto llamativamente con una lona plástica.

El hecho fue advertido inicialmente por dos mujeres que circulaban en moto, quienes informaron la situación al Comando Radioeléctrico.

Minutos más tarde, según contaron vecinos, un móvil policial se hizo presente en el lugar e identificó al hombre, aunque posteriormente se retiró dejándolo donde continuó tirado.

De acuerdo al testimonio de un vecino, el individuo manifestó no necesitar asistencia médica ni ayuda adicional, solicitando únicamente una botella de agua.

Sin embargo, con el correr de las horas, la persona continuaba en el mismo sitio, lo que generó preocupación por su salud, especialmente teniendo en cuenta las altas temperaturas y el riesgo que representa la presencia de víboras yarará en la zona y llamativamente continuando con su cuerpo entre los gruesos nylon.

Los vecinos solicitan a las autoridades que se gestione el traslado del hombre hacia un lugar seguro, donde no corra peligro ni represente un riesgo para él mismo o para quienes transitan por el sector.

Crédito: 03442